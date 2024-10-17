इस IAS ऑफिसर के सामने फेल है बॉलीवुड की हसीनाओं की ब्यूटी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 17, 2024
ये IAS ऑफिसर सुंदरता में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस को मात देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस IAS ऑफिसर को लोग ब्यूटी विद ब्रेन कह कर भी बुलाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
IAS ऑफिसर टीना डाबी बहुत ही खूबसूरत हैं. लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
IAS ऑफिसर टीना डाबी अपनी सुंदरता को लेकर सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीना डाबी की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म की कहानी की तरह बहुत ही दिलचस्प रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
टीना डाबी की पहली शादी अतहर अमीर खान से हुई थी. मगर कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
टीना डाबी और अतहर अहमद के तलाक ने जमकर सुर्खियां बटोरी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीना डाबी ने कोविड 19 के दौरान IAS ऑफिसर प्रदीप गवांडे से दूसरी शादी की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
टीना डाबी और प्रदीप गवांडे हाल ही में पैरेंट्स बने हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दो साल में 2 बार मां बनी 'हंगामा 2' की एक्ट्रेस, जानिए वो है कौन?
अगली वेब स्टोरी देखें.