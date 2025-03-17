इब्राहिम अली की इन फोटोज को देख कहेंगे वाह, हार्ड वर्किंग और चार्मिंग लुक दिल जीत लेगा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 17, 2025

ibrahim ali photo (7)

इब्राहिम अली का चेहरा उनके पिता सैफ अली खान से बहुत मिलता जुलता है. इब्राहिम भी अपने पिता की तरह ही हैंडसम हैं.

इब्राहिम की फोटोज इनके फैंस को बहुत पसंद आते हैं. इब्राहिम बहुत हार्ड वर्किंग हैं.

फोटो में इब्राहिम व्हाइट शर्ट और ब्लेजर में नजर आ रहें हैं. एक्टर का लुक मस्त लग रहा है.

व्हाइट शर्ट और ब्लेजर में इब्राहिम बहुत सुंदर लग रहें हैं. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.

इब्राहिम अली खान का प्रोफेशनल लुक और स्माइल किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकती है.

इब्राहिम ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने का फैसला किया.

