इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की रिश्ते की सच्चाई जान फैंस रह गए हैरान, एक्टर ने खुद बताया सच
Sadhna Mishra
| Apr 15, 2025
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं.
हाल ही में एक्टर ने नादानियां से बॉलीवुड डेब्यू किया.
लेकिन पलक तिवारी संग उनके अफेयर की अफवाहें लंबे समय से चर्चा में हैं.
हालांकि, अब इन अफवाहों पर इब्राहिम अली ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है.
पहले पलक तिवारी ने इब्राहिम को अपना दोस्त बताया था, वहीं अब इब्राहिम ने भी यही कहा.
फिल्मफेयर इंटरव्यू में इब्राहिम अली खान ने कहा, 'पलक मेरी अच्छी दोस्त है, बस इतना ही.'
दोनों के डेटिंग रूमर्स तब शुरू हुए, जब उन्हें मुंबई के एक कॉन्सर्ट में साथ देखा गया.
बता दें कि इंस्टाग्राम पर इब्राहिम के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो काफी एक्टिव रहते हैं.
वहीं पलक तिवारी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
