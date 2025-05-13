'पापा करीना संग खुश...', पेरेंट्स के तलाक पर इब्राहिम ने कही ये बात
Shashikant Mishra
| May 13, 2025
सैफ अली खान ने पहली शादी अमृता सिंह के साथ की थी. दोनों के दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं. सैफ और अमृता का तलाक हो चुका है.
सैफ अली खान ने दूसरी शादी करीना कपूर के साथ की ही. सैफ और करीना के दो बेटे तैमूर अली खान और जेह अली खान हैं.
इब्राहिम ने माता-पिता के अलग पर होने कहा, 'मैं 4-5 साल का था तो मुझे ज्यादा याद नहीं है. सारा के लिए चीजें शायद अलग होंगी क्योंकि वह मुझसे बड़ी है.'
'मेरे माता-पिता ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी कि घर टूटने का दर्द मुझ तक ना आए.'
'मैंने कभी नहीं देखा कि दोनों ने एक-दूसरे पर आपा खोया है. बस कुछ चीजें होनी ही होती हैं.'
'मेरे डैड बेबो (करीना कपूर) के साथ ज्यादा खुश है. मुझे दो हैंडसम शैतान भाई मिल गए.'
'मेरी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां हैं. वह मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और मैं उनके साथ रहता हूं. सब बढ़िया है.'
