इब्राहिम अली खान सहित ये स्टार किड्स करेंगे एक्टिंग डेब्यू
Bollywood Staff
| Oct 21, 2024
इस साल कई बॅालीवुड स्टार किड्स ने फिल्मों में डेब्यू किया है.
सुहाना खान ने पिछले साल जोया अख्तर की फिल्म 'आर्चीज' से डेब्यू किया था.
सुहाना खान के साथ ही जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर ने भी फिल्म 'आर्चीज' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था.
ऋतिक रोशन की कजिन पश्मीना रोशन ने भी इस साल इंडस्ट्री में कदम रखा है. मगर इन सभी स्टार किड्स ने अपनी एक्टिंग से फैंस को निराश किया है.
2025 में भी कई स्टार किड्स फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं. उसमें रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी शामिल हैं.
राशा थडानी सोशल मीडिया पर बहुत ही पॅापुलर हैं. वो भी निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म से डेब्यू करने जा रही हैं.
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी आने वाले साल में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'सरजमीन' से डेब्यू करने जा रहे हैं.
अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे भी जल्द ही वाईआरएफ प्रोडक्शन की फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं.
संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर के पास भी कई फिल्म प्रोजेक्ट हैं. उनको डायरेक्टर करण जौहर अपनी फिल्म से लॅान्च कर रहे हैं.
