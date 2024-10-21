इब्राहिम अली खान सहित ये स्टार किड्स करेंगे एक्टिंग डेब्यू

ऋतिक रोशन की कजिन पश्मीना रोशन ने भी इस साल इंडस्ट्री में कदम रखा है. मगर इन सभी स्टार किड्स ने अपनी एक्टिंग से फैंस को निराश किया है. Source: Bollywoodlife.com