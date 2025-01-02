इस साल फिल्मों में लगेगा रोमांस का तड़का, On-screen देखने को मिलेंगे ये 6 New Pairs
Jan 02, 2025
इस साल बॉलीवुड में कई नई जोड़ियां बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं.
इस साल की नई ऑनस्क्रीन जोड़ियों में बॉलीवुड के कई स्टारकिड्स भी शामिल हैं.
इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर फिल्म 'नादानियां' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं.
आमिर खान के बेटे जुनैद खान जल्द ही खुशी कपूर के साथ फिल्म 'लवियापा' में नजर आएंगे.
सुपरहिट फिल्म 'धड़क 2' में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी पहली बार साथ में काम करेंगे.
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अमन देवगन फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड में कदम रखेंगे.
फिल्म 'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे पहली बार लक्ष्य के साथ रोमांस करती नजर आएंगी.'
सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस वामिका गब्बी फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में पहली बार साथ में काम करेंगे.
