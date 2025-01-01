बिना ब्याह किए दोबारा मां बनने वाली है Akshay Kumar की ये हीरोइन, दिखाया प्रेग्नेंसी टेस्ट
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 01, 2025
बॉलीवुड की एक ऐसी भी हसीना है जो कि शादी से पहले ही दूसरी बार मां बनने वाली है.
Source:
Instagram
इस हसीना का नाम इलियाना डिक्रूज है जो कि दोबारा मां बनने की तैयारी कर रही हैं.
Source:
Instagram
इलियाना डिक्रूज ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी किट फैंस को दिखाई है.
Source:
Instagram
फैंस कयास लगा रहे हैं कि इलियाना डिक्रूज अपने बॉयफ्रेंड मिशेल के दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं.
Source:
Instagram
आपको जानकर हैरानी होगी कि इलियाना डिक्रूज ने अब तक भी शादी नहीं की है.
Source:
Instagram
इलियाना डिक्रूज शादी किए बिना ही एक बच्चे को पहले जन्म दे चुकी हैं.
Source:
Instagram
इलियाना डिक्रूज अक्सर अपने बेटे की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.
Source:
Instagram
इलियाना डिक्रूज ने दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर देकर फैंस को चौंका दिया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Shivangi Joshi ने पहनी इतनी बोल्ड ड्रेस, हुस्न से Kushal Tandon की भी नहीं हटेंगी आंखें
अगली वेब स्टोरी देखें.