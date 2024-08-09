इन मूवीज को आईएमडीबी ने दी टॉप रेटिंग, मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज
Pratibha Gaur
| Aug 09, 2024
विक्रांत मैसी की '12वीं फेल' को आईएमडीबी ने 8.9 रेटिंग दी है।
'महाराजा' फिल्म को भी आईएमडीडी ने 8.7 रेटिंग दी है।
'गोलमाल' फिल्म को 8.5 रेटिंग मिली है।
कमल हासन की 'नायकन' को 8.6 रेटिंग मिली है।
'द वर्ल्ड ऑफ अपू' को 8.4 रेटिंग मिली है।
'अनबे शिवम' फिल्म को 8.6 रेटिंग मिली है।
'पेरियेरम पेरूमल' को आईएमडीबी पर 8.7 रेटिंग मिली है।
'3 इडियट्स' को 8.4 रेटिंग मिली है।
साउथ की फिल्म 'होम' को आईएमडीबी ने 8.8 रेटिंग दी है।
'ब्लैक फ्राइडे' फिल्म को 8.4 रेटिंग मिली है।
