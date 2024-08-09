इन मूवीज को आईएमडीबी ने दी टॉप रेटिंग, मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 09, 2024

विक्रांत मैसी की '12वीं फेल' को आईएमडीबी ने 8.9 रेटिंग दी है।

Source: Bollywoodlife.com

'महाराजा' फिल्म को भी आईएमडीडी ने 8.7 रेटिंग दी है।

Source: Bollywoodlife.com

'गोलमाल' फिल्म को 8.5 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

कमल हासन की 'नायकन' को 8.6 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

'द वर्ल्ड ऑफ अपू' को 8.4 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

'अनबे शिवम' फिल्म को 8.6 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

'पेरियेरम पेरूमल' को आईएमडीबी पर 8.7 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

'3 इडियट्स' को 8.4 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

साउथ की फिल्म 'होम' को आईएमडीबी ने 8.8 रेटिंग दी है।

Source: Bollywoodlife.com

'ब्लैक फ्राइडे' फिल्म को 8.4 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 9 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने बजट से की 15 गुना ज्यादा कमाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.