रातोंरात B-Town से गायब हुए ये 7 स्टारकिड्स, इस वजह ने एक्टिंग छोड़ने पर किया मजबूर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2025
अधिकतर स्टार किड्स को लेकर यह माना जाता है कि वह एक्टिंग के फील्ड में ही अपना करियर बनाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है. वहीं कुछ स्टारकिड्स एक्टिंग में डेब्यू तो करते हैं, लेकिन अपना जादू दर्शकों पर चला नहीं पाते.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे ही कुछ स्टारकिड्स हैं, जो सुपरस्टार्स की फैमिली से ताल्लुक रखने के बाद भी फ्लॉप रहे और एक्टिंग से दूरी बना ली.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान के भांजे इमरान खान का है. लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद एक्टर ने एक्टिंग से दूरी बना ली.
Source:
Bollywoodlife.com
जायद खान ने भी कई फिल्मों में काम किया जिसमें से ज्यादातर फ्लॉप रहीं. इसके बाद एक्टर ने एक्टिंग छोड़ दी.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार तनुजा की बेटी तनीषा मुखर्जी का जादू भी दर्शकों पर नहीं चला. फ्लॉप फिल्मों के उन्होंने बी-टाउन से दूरी बना ली.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रोड्यूसर वासु भगनानी के बेटे जैकी भगनानी का करियर भी फ्लॉप ही रहा. ऐसे में उन्होंने भी एक्टिंग से दूरी बना ली.
Source:
Bollywoodlife.com
यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा ने भी साल 2000 में बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन कुछ फिल्मों में काम करने के बाद वह भी गायब हो गए.
Source:
Bollywoodlife.com
'मेला' फिल्म से डेब्यू करने वाले आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान भी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद एक्टिंग से दूर हो गए.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिना मेकअप कैसे दमकती है तृप्ति डिमरी की त्वचा? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट
अगली वेब स्टोरी देखें.