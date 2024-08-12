बॉलीवुड इंडस्ट्री के 8 'खान' जो हुए मेगाफ्लॉप

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

एक्टर इमरान खान ने अपने करियर में कम ही हिट फिल्मों में काम किया है।

फिरोज खान के बेटे फरदीन खान बॉलीवुड में कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाएं।

बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फैसल खान एक बड़ा फ्लॉप साबित हुए हैं।

एक्टर शादाब खान का भी यही हाल रहा है।

सरफराज खान भी अपने करियर में ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं।

एक्टर जायद खान का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

अयूब खान भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ खास कमाल नहीं कर पाएं।

इस लिस्ट में शहजाद खान का भी नाम शामिल है।

