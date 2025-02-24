IND vs PAK मैच के बीच उर्वशी रौतेला का जन्मदिन, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 23, 2025

दुबई में हुए भारत और पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर मुकाबले को देखने के लिए कई नामी गिरामी हस्तियां स्टेडियम पहुंची थीं.

वहीं इनमें डाकू महाराज की एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी शामिल थीं. जो टीम इंडिया के लिए चीयर करती नजर आईं.

हालांकि एक्ट्रेस की खुशी तब डबल हो गई जब भारत की जीत के साथ ही दुबई के स्टेडियम में उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया.

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी सेक्शन में एक वीडियो शेयर किया है, जो भारत और पाकिस्तान के मैच का है.

इस वीडियो में उर्वशी पिंक ड्रेस में केक पकड़े नजर आ रही हैं. जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है.

वहीं वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'IND vs PAK उर्वशी रौतेला बर्थडे.'

बता दें कि उर्वशी रौतेला का जन्म 25 फरवरी 1994 में हुआ था और एक्ट्रेस हर साल बड़ी ही धूमधाम से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं.

