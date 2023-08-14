देशभक्ति के जज्बे से भरे है ये 10 बॉलीवुड गाने

kumar sarash Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2023

इस लिस्ट में सबसे पहले लता मंगेशकर द्वारा गाया ये गीत ऐ मेरे वतन के लोगों का नाम शामिल है।

2019 में आई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का गाना तेरी मिट्टी हिट साबित हुआ था।

बॉर्डर फिल्म का गाना 'संदेशे आते हैं' सैनिक के दिल में छिपे दर्द को बयां करती हैं।

यह गाना ‘द लेजेंड ऑफ भगत सिंह’ फिल्म में फिल्माया गया है।

'कर चले हम फिदा जाने तन साथियों' सॉन्ग फिल्म हकीकत का है। इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था।

फिल्म ‘कर्मा’ का गाना दिल दिया है, जान भी देंगे को लोगों ने काफी पसंद किया था।

यह गाना 1965 में आई फिल्म शहीद का है।

साल 1957 में आई फिल्म नया दौर के इस गीत में देश के जवानों की मस्ती को दिखाया गया है।

आलिया भट्ट की फिल्म राजी का गाना ऐ वतन, मेरे वतन को सभी ने पसंद किया था।

पॉपुलर सॉन्ग मां तुझे सलाम ए.आर. रहमान की एल्बम वंदे मातरम का है।

