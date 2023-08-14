देशभक्ति के जज्बे से भरे है ये 10 बॉलीवुड गाने
kumar sarash
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 14, 2023
इस लिस्ट में सबसे पहले लता मंगेशकर द्वारा गाया ये गीत ऐ मेरे वतन के लोगों का नाम शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
2019 में आई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का गाना तेरी मिट्टी हिट साबित हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
बॉर्डर फिल्म का गाना 'संदेशे आते हैं' सैनिक के दिल में छिपे दर्द को बयां करती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
यह गाना ‘द लेजेंड ऑफ भगत सिंह’ फिल्म में फिल्माया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
'कर चले हम फिदा जाने तन साथियों' सॉन्ग फिल्म हकीकत का है। इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म ‘कर्मा’ का गाना दिल दिया है, जान भी देंगे को लोगों ने काफी पसंद किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
यह गाना 1965 में आई फिल्म शहीद का है।
Source:
Bollywoodlife.com
साल 1957 में आई फिल्म नया दौर के इस गीत में देश के जवानों की मस्ती को दिखाया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट की फिल्म राजी का गाना ऐ वतन, मेरे वतन को सभी ने पसंद किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
पॉपुलर सॉन्ग मां तुझे सलाम ए.आर. रहमान की एल्बम वंदे मातरम का है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next:
अगली वेब स्टोरी देखें.