Independence Day: फिल्मों में फ्रीडम फाइटर बनें इन स्टार्स की एक्टिंग देख करेंगे सैल्यूट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
आमिर खान ने फिल्म 'मंगल पांडे' में मंगल पांडे के रोल से दिल जीत लिया।
Source:
Bollywoodlife.com
कंगना रनौत ने फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' में रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में अजय देवगन ने भगत सिंह का रोल किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल फिल्म 'सरदार उधम' में उधम सिंह बने थे।
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज कुमार ने फिल्म 'शहीद' में भगत सिंह का किरदार निभाकर छा गए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सरदार' में परेश रावल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हे राम' में नसीरुद्दीन शाह ने महात्मा गांधी का रोल किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
कुणाल कपूर फिल्म 'रंग दे बसंती' में अशफाकुल्ला खान के रोल में नजर आए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शादी के बाद रुक गई इन एक्ट्रेसेस के करियर की गाड़ी
अगली वेब स्टोरी देखें.