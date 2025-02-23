क्रिकेट पर बेस्ड हैं इन मूवीज की स्टोरी, ना देखने पर होगा पछतावा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 23, 2025
बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानी क्रिकेट के मैदान से जुड़ी हैं. आइए जानते हैं ये मूवीज कौन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉटस्टार पर फिल्म '83' को देख सकते हैं. इस फिल्म में 1983 के वर्ल्ड कप की जीत की कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'अजहर' में मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ की स्टोरी को दिखाया गया है. इसे एप्पल टीवी पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म 'एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी' को हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म महिला क्रिकेट मिताली राज की जिंदगी पर बनी फिल्म 'शबाश मिट्ठू' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनी लिव पर सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर बनी फिल्म 'सचिनः ए बिलियन ड्रीम्स' को एंजॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कौन प्रवीण तांबे?' क्रिकेटर प्रवीण तांबे की कहानी दिखाती है. ये हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Netflix पर जरूर देखें ये 8 क्राइम थ्रिलर मूवीज, ठनक जाएगा दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.