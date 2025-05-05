मेट गाला के रेड कारपेट पर सबसे पहले इस एक्ट्रेस ने बिखेरा था जलवा, इस साल कौन-कौन होगा शामिल?
Sadhna Mishra
| May 05, 2025
'फैशन का ऑस्कर' कहे जाने वाले मेट गाला को लेकर दुनियाभर के सेलेब्स में काफी उत्साह देखा जाता है.
न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट हर साल मई के पहले सोमवार को फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव 'मेट गाला' आयोजित करता है.
इस साल यह 5 मई 2025 से शुरू हो चुका है. जिसमें कई भारतीय सितारे भी इस बार रेड कारपेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेट गाला रेड कारपेट पर सबसे पहले किस भारतीय एक्ट्रेस ने जलवा बिखेरा था?
मेट गाला के रेड कारपेट पर सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा ने साल 2017 में जबरदस्त डेब्यू किया था.
प्रियंका ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस इवेंट में भारत की मौजूदगी की नींव रखी थी.
वहीं अब सब्यसाची, प्रबल गुरुंग, राहुल मिश्रा और गौरव गुप्ता जैसे डिजाइनर अब इंटरनेशनल फैशन का बड़ा नाम बन चुके हैं.
इस साल मेट गाला 2025 में शाहरुख खान और दिलजीत दोसांझ की एंट्री इंडियन मेल फैशन को नया मुकाम दे सकती है.
दिलजीत का देसी स्वैग और शाहरुख का क्लासिक लुक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हाईलाइट बना रहेगा.
कियारा आडवाणी का मेटरनिटी लुक इस बार एक पावरफुल फैशन स्टेटमेंट बनने वाला है.
मेट गाला 2025 भारतीय फैशन, स्टारडम और सांस्कृतिक प्रभाव की दुनिया को फिर से रीडिफाइन करेगा.
