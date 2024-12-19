आखिर कौन हैं Shahana Goswami, जिसकी फिल्म की हुई Oscar 2025 में एंट्री
इन दिनों शाहाना गोस्वामी का नाम लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है.
शाहाना गोस्वामी एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो हाल ही में फिल्म 'संतोष' में लीड रोल में नजर आई थीं.
शाहाना गोस्वामी की फिल्म 'संतोष' ऑस्कर 2025 के लिए सिलेक्ट की गई है.
ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट होने के बाद से शाहाना गोस्वामी की इस फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही है.
शाहाना गोस्वामी की इस फिल्म को संध्या सूरी ने डायरेक्ट किया है.
इस फिल्म के निर्माण में इंडिया के साथ- साथ जर्मनी, फ्रांस और यूके ने भी सहयोग दिया है.
शाहाना गोस्वामी फिल्म 'संतोष' से पहले 'मेड इन बांग्लादेश' और 'इन द शैडो' में नजर आई थीं.
फरहान अख्तर स्टारर फिल्म 'रॉक ऑन' में भी शाहाना गोस्वामी ने काम किया था.
