गंजा सिर, माथे पर मांगटीका... कौन है ये खूबसूरत दुल्हन?
Masummba Chaurasia
| Feb 04, 2025
इंडियन कल्चर में बालों को सुंदरता का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, लंबे, घने और खूबसूरत बालों से पर्सनैलिटी को जज किया जाता है.
लेकिन नीहार सचदेवा ने इस परसेप्शन को तोड़ते हुए, अपनी शादी में गंजे सिर के साथ शामिल होकर एक नया एग्जांपल सेट किया है.
नीहार सचदेवा को महज 6 महीने की उम्र में ऐलोपेशिया (Alopecia) नाम की ऑटोइम्यून बीमारी हो गई थी, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) पर हमला कर उन्हें कमजोर कर देता है.
जिससे बाल झड़ने लगते हैं. इस कंडीशन के बावजूद नीहार ने कभी इसे अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया.
हाल ही में नीहार ने अपने जीवन के सबसे स्पेशल दिन अपनी शादी में डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूटी को चैलेंज किया है.
उन्होंने गंजे सिर के साथ मंडप में इंट्री की और अपनी असली सुंदरता को गर्व से सबके सामने लाईं.
रेड कलर के खूबसूरत लहंगे जो गोल्डन और व्हाइट कढ़ाई से डिजाइन किया हुआ था, उसमें उन्होंने लाइट ग्रीन कलर की ज्वेलरी को कैरी कर खूबसूरती को चार चांद लगाए.
उनकी शादी की ज्वेलरी में नेकलेस, कान की बालियां, नथ, कलीरे, चूड़ा और मांग टीका भी शामिल था.
नीहार की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां लोग उनके इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
