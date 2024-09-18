इन 9 भारतीय क्रिकेटरों ने किया है फिल्मों में काम
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 18, 2024
इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
कपिल देव सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में नजर आए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
एस. बद्रीनाथ ने थलपति विजय की फिल्म 'गोट' से अपने एक्टिंग की शुरुआत की है।
Source:
Bollywoodlife.com
भारत के बल्लेबाज अजय जडेजा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
सलिल अंकोला ने फिल्म 'चुरा लिया है तुमने' से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
सैयद किरमानी ने फिल्म 'कभी अजनबी' में बतौर विलेन की भूमिका निभाई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
मोहसिन खान ने 'बटवारा' फिल्म से बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
सलीम दुरानी ने फिल्म 'चरित्र' में एक्टिंग परवीन बॉबी के साथ डेब्यू किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें ये टॉप 9 ट्रेडिंग गाने
अगली वेब स्टोरी देखें.