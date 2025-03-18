हेमा मालिनी के हाथ में दिखा कुछ ऐसा कि फंस गए 'इंडियन आइडल 15' के मेकर्स

अब हेमा मालिनी की वजह से 'इंडियन आइडल 15' के मेकर्स बुरी तरह से ट्रोल हो गए हैं. बीते हफ्ते से हेमा मालिनी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. Source: Instagram