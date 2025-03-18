हेमा मालिनी के हाथ में दिखा कुछ ऐसा कि फंस गए 'इंडियन आइडल 15' के मेकर्स

'इंडियन आइडल 15' एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. हाल ही में बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी 'इंडियन आइडल 15' के मंच पर पहुंची थीं.

अब हेमा मालिनी की वजह से 'इंडियन आइडल 15' के मेकर्स बुरी तरह से ट्रोल हो गए हैं. बीते हफ्ते से हेमा मालिनी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

इन तस्वीरों में हेमा मालिनीएक स्क्रिप्ट थामे नजर आ रही हैं. इस स्क्रिप्ट पर लिखा है कि किस तरह से हेमा मालिनी होली के बारे में बात करेंगी.

तस्वीर में हेमा मालिनी ये पेपर थामकर मुस्कुराती नजर आ रही हैं. हेमा मालिनी का ये अंदाज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है.

लोगों ने 'इंडियन आइडल 15' को स्क्रिप्टेड बताना शुरू कर दिया है, लोग कह रहे हैं कि 'इंडियन आइडल 15' के मेकर्स दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं.

ये पहली बार नहीं है जब किसी शो पर स्क्रिप्टेड होने के आरोप लगे हैं. बिग बॉस जैसे शो पर तो हर साल ये आरोप लगता है,

अब हेमा मालिनी की वजह से लोगों को पता चल गया है कि 'इंडियन आइडल 15' रिएलिटी बेस्ड शो नहीं है बल्कि हर बात पहले लिखी जाती है.

यही वजह है जो 'इंडियन आइडल 15' के मेकर्स इस समय हेटर्स के निशाने पर हैं.

