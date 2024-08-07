कितनी पढ़ी लिखी हैं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट?

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 07, 2024

इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए खेलने वाली हैं।

Source: Bollywoodlife.com

तो आइए आपको बताते हैं कि इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने अपनी पढ़ाई कहां से की है?

Source: Bollywoodlife.com

विनेश फोगाट ने अपनी स्कूलिंग KMC सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा से की है।

Source: Bollywoodlife.com

विनेश ने अपनी हायर स्टडीज महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी रोहतक, हरियाणा से पूरी की है।

Source: Bollywoodlife.com

बचपन से ही विनेश फोगाट पहलवानी करने लगी थी।

Source: Bollywoodlife.com

विनेश फोगाट ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

आज विनेश फोगाट भारत की नंबर 1 महिला रेसलर बन चुकी हैं।

Source: Bollywoodlife.com

आपको बता दें विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 में हुआ था।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफाई हुईं विनेश फोगाट, ठंडे बस्ते मे गई दंगल 2?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.