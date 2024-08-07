कितनी पढ़ी लिखी हैं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट?
Aug 07, 2024
इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है।
विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए खेलने वाली हैं।
तो आइए आपको बताते हैं कि इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने अपनी पढ़ाई कहां से की है?
विनेश फोगाट ने अपनी स्कूलिंग KMC सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा से की है।
विनेश ने अपनी हायर स्टडीज महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी रोहतक, हरियाणा से पूरी की है।
बचपन से ही विनेश फोगाट पहलवानी करने लगी थी।
विनेश फोगाट ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
आज विनेश फोगाट भारत की नंबर 1 महिला रेसलर बन चुकी हैं।
आपको बता दें विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 में हुआ था।
