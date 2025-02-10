अश्लील कंटेंट के कारण चर्चा में रहता है 'इंडियाज गॉट लेटेंट', जानें कहां स्ट्रीम होता है ये शो?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' इन दिनों लगातार चर्चा में है. इस शो के अश्लील कंटेंट को लेकर आए दिन बातें होती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अब ये शो में फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को लेकर सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, उन्होंने माता-पिता को लेकर अश्लील कमेंट कर दिया.

Source: Bollywoodlife.com

रणवीर इलाहाबादिया का कमेंट तेजी से वायरल हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. विवाद बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच लोगों के मन में सवाल होगा कि शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' किसका शो और ये कहां पर स्ट्रीम होता है. आइए हम आपको बताते हैं इसे कहां देखा जा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

पॉपुलर कॉमेडियन समय रैन शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' लेकर आए हैं. ये शो अपने आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सुर्खियों में बना रहता है.

Source: Bollywoodlife.com

'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक कॉमेडी शो है और इसमें जमकर फूहड़ता परोसी जाती है. इसे यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जा रहा है. इसे समय रैना के चैनल पर देखा जा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में राखी सावंत, पूनम पांडे, रैपर रफ्तार सहित तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Jio Cinema पर मुफ्त में लें इन क्राइम थ्रिलर फिल्मों का मजा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.