अश्लील कंटेंट के कारण चर्चा में रहता है 'इंडियाज गॉट लेटेंट', जानें कहां स्ट्रीम होता है ये शो?
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' इन दिनों लगातार चर्चा में है. इस शो के अश्लील कंटेंट को लेकर आए दिन बातें होती रहती हैं.
अब ये शो में फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को लेकर सुर्खियों में आ गया है. दरअसल, उन्होंने माता-पिता को लेकर अश्लील कमेंट कर दिया.
रणवीर इलाहाबादिया का कमेंट तेजी से वायरल हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. विवाद बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली है.
इसी बीच लोगों के मन में सवाल होगा कि शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' किसका शो और ये कहां पर स्ट्रीम होता है. आइए हम आपको बताते हैं इसे कहां देखा जा सकता है.
पॉपुलर कॉमेडियन समय रैन शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' लेकर आए हैं. ये शो अपने आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सुर्खियों में बना रहता है.
'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक कॉमेडी शो है और इसमें जमकर फूहड़ता परोसी जाती है. इसे यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जा रहा है. इसे समय रैना के चैनल पर देखा जा सकता है.
समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में राखी सावंत, पूनम पांडे, रैपर रफ्तार सहित तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हो चुके हैं.
