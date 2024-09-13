बिकिनी पहनकर 23 साल की लड़की ने लगाई रेड कारपेट पर आग

बिकिनी पहनकर 23 साल की लड़की ने लगाई रेड कारपेट पर आग
Ankita Kumari
| Sep 13, 2024
हाल ही में एमटीवी वीएमएस 2024 सिंगिंग अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया है।
इस इवेंट में म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया।
सभी सितारों ने एक से बढ़कर एक ऑउटफिट्स कैरी किए थे।
इवेंट में अमेरिकन सिंगर और इंफ्लूएंसर एडिसन रे के लुक ने सभी का ध्यान खींचा।
अवॉर्ड फंक्शन में सिंगर एडिसन राय ने व्हाइट बिकिनी ऑउटफिट पहनी थी।
एडिसन ने बिकिनी के साथ रफल स्कर्ट कैरी की थी।
इस ड्रेस में सिंगर एडिसन रे का रिवीलिंग लुक देखते ही बन रहा था।
एडिसन रे अपने लुक की वजह से खूब ट्रोल हो रही हैं।
लुक को कम्पलीट करने के लिए एडिसन रे ने व्हाइट हील्स कैरी की थीं।
