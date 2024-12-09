Influencer Sunny Choppra ने गर्लफ्रेंड संग लिए सात फेरे, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 09, 2024

इन्फ्लुएंसर सनी चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी चोपड़ा ने अपने हैंडसम लुक्स से फीमेल फैंस को दीवाना बनाया है.

Source: Bollywoodlife.com

सनी चोपड़ा हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की फोटोज को शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सनी चोपड़ा के पोस्ट शेयर करते ही कुछ देर में ही सोशल मीडिया पर ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं सनी चोपड़ा की शादी की फोटोज को देखकर फैंस काफी सरप्राइज्ड हो गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर सनी चोपड़ा की फोटोज देखकर फैंस उन्हें बधाइयां देते नहीं थक रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी चोपड़ा और उनकी वाइफ इन फोटोज में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Shilpa Shetty ने gym में फ्लॉन्ट किए अपने एब्स, उम्र को दे रहीं फिटनेस से मात

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.