Influencer Sunny Choppra ने गर्लफ्रेंड संग लिए सात फेरे, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 09, 2024
इन्फ्लुएंसर सनी चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी चोपड़ा ने अपने हैंडसम लुक्स से फीमेल फैंस को दीवाना बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी चोपड़ा हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की फोटोज को शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी चोपड़ा के पोस्ट शेयर करते ही कुछ देर में ही सोशल मीडिया पर ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सनी चोपड़ा की शादी की फोटोज को देखकर फैंस काफी सरप्राइज्ड हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर सनी चोपड़ा की फोटोज देखकर फैंस उन्हें बधाइयां देते नहीं थक रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी चोपड़ा और उनकी वाइफ इन फोटोज में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shilpa Shetty ने gym में फ्लॉन्ट किए अपने एब्स, उम्र को दे रहीं फिटनेस से मात
अगली वेब स्टोरी देखें.