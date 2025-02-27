'इंसाफ नहीं, साफ...' सलमान खान की 'सिकंदर' का टीजर हुआ ट्रेंड, इन पंचलाइन्स ने जीता फैंस का दिल
Sadhna Mishra
| Feb 27, 2025
फैंस का लंबा इंतजार खत्म करते हुए आखिरकार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर का टीजर आउट कर दिया गया.
इसका टीजर फैंस की उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरा है. वहीं इसमें सलमान कान भी अपनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं.
जबरदस्त एक्शन के साथ फिल्म में दमदार डायलॉग भी सुनने को मिल रहे हैं. आइए आपको कुछ लाइन्स बताते हैं.
'दादी ने नाम सिकंदर रखा था, दादा ने संजय और प्रजा ने राजा साहब'
'इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूं'
'कायदे में रहो, फायदे में रहो, वरना श्मशान या कब्रिस्तान में रहो'
'इतनी तो पॉपुलैरिटी है, IPS का एग्जाम देकर पुलिस बन जाऊंगा और बिना कोई एग्जाम दिए नेता'
'विकास करने पर मजबूर मत कर बेटा...'
27 फरवरी, 2025 को सलमान खान ने खास कैप्शन के साथ सिकंदर का टीजर रिलीज किया.
एक्टर ने टीजर के साथ कैप्शन में लिखा, 'जो दिलों पर करता है राज वो आज कहलाता है सिकंदर.'
बता दें फैंस को सलमान की सिकंदर का टीजर बेहद पसंद आ रहा है और वह जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं.
