'इंसाफ नहीं, साफ...' सलमान खान की 'सिकंदर' का टीजर हुआ ट्रेंड, इन पंचलाइन्स ने जीता फैंस का दिल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

फैंस का लंबा इंतजार खत्म करते हुए आखिरकार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर का टीजर आउट कर दिया गया.

Source: Bollywoodlife.com

इसका टीजर फैंस की उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरा है. वहीं इसमें सलमान कान भी अपनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जबरदस्त एक्शन के साथ फिल्म में दमदार डायलॉग भी सुनने को मिल रहे हैं. आइए आपको कुछ लाइन्स बताते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'दादी ने नाम सिकंदर रखा था, दादा ने संजय और प्रजा ने राजा साहब'

Source: Bollywoodlife.com

'इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूं'

Source: Bollywoodlife.com

'कायदे में रहो, फायदे में रहो, वरना श्‍मशान या कब्र‍िस्‍तान में रहो'

Source: Bollywoodlife.com

'इतनी तो पॉपुलैरिटी है, IPS का एग्‍जाम देकर पुलिस बन जाऊंगा और बिना कोई एग्‍जाम दिए नेता'

Source: Bollywoodlife.com

'विकास करने पर मजबूर मत कर बेटा...'

Source: Bollywoodlife.com

27 फरवरी, 2025 को सलमान खान ने खास कैप्शन के साथ सिकंदर का टीजर रिलीज किया.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर ने टीजर के साथ कैप्शन में लिखा, 'जो दिलों पर करता है राज वो आज कहलाता है सिकंदर.'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें फैंस को सलमान की सिकंदर का टीजर बेहद पसंद आ रहा है और वह जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: माही विज के लहंगे के कलर पर मर मिटे फैंस, काफी हटके है ब्लाउज डिजाइन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.