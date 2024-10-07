अरबाज खान करने जा रहे हैं तीसरी शादी? पत्नी शूरा का बनाया मजाक
| Oct 07, 2024
डायरेक्टर और एक्टर अरबाज खान ने पिछले साल दिसंबर में मेकअप आर्टिस्ट शूरा से दूसरी शादी की थी.
अरबाज खान की पत्नी शूरा खान उनसे उम्र में 23 साल छोटी हैं.अरबाज खान 56 और शूरा 33 साल की हैं.
अरबाज खान और शूरा अपने उम्र के अंतर को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते है.
अरबाज खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट कर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन किया था.
अरबाज खान के 'आस्क मी एनीथिंग सेशन' में फैंस ने खूब सवाल किए थे. जिसमें कई फैंस ने उनसे शादी से जुड़े सवाल भी किए थे.
एक यूजर ने अरबाज खान से उनकी तीसरी शादी के प्लांस के बारे में पुछ लिया था.
अरबाज ने लाफिंग इमोजी लगाकर जबाव देते हुए कहा कि 'बस हो गया भाई'.
कई फैंस ने उनसे पत्नी शूरा के कुकिंग को लेकर सवाल किए थे. एक यूजर ने लिखा कि शूरा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं.
अरबाज खान ने जबाव में कहा ' स्टोरीज, मैं मजाक कर रहा हूं वो मटन बिरयानी अच्छा बनाती हैं'.
कई फीमेल फैंस ने सलमान खान को लेकर उनकी वाइफ बनने की इच्छा करते हुए अरबाज से सवाल किए थे.
अरबाज ने जिसके जबाव में लाफिंग इमोजी लगाते हुए कहा 'कि मैं क्या कहूं, लगे रहो मुन्ना भाई'.
