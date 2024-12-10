Dhanush करेंगे Hollywood में धमाका, इस एक्ट्रेस संग करेंगे रोमांस?

साउथ एक्टर धनुष इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं.

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, धनुष जल्द ही हॉलीवुड की फिल्म में नजर आ सकते हैं.

पैन इंडिया एक्टर धनुष पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं.

धनुष ने पहले भी हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रे मैन और 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' में काम किया है.

वहीं खबरों की माने तो धनुष फिर से एक नए हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं.

धनुष अपने नए हॉलीवुड प्रोजेक्ट में एक्ट्रेस सिडनी स्वीनि के साथ नजर आ सकते हैं.

धनुष और एक्ट्रेस सिडनी स्वीनि सोनी प्रोडक्शन की फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में साथ में काम कर सकते हैं.

हालांकि, अभी इस प्रोजेक्ट की कोई भी अनाउंसमेंट धनुष या फिल्म की टीम के द्वारा नहीं की गई है.

वहीं धनुष इस समय अपनी आगामी फिल्म 'इडली कड़ाई' की शूटिंग में बिजी हैं.

