प्रभास की फिल्म 'सालार' में नजर आएगा कोरिया का ये सुपरस्टार?
Bollywood Staff
| Nov 10, 2024
साउथ जगत के डार्लिंग उर्फ प्रभास अब एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं उनके नाम से फिल्में भी हिट हो रही हैं.
कुछ समय पहले ही प्रभास फिल्म 'सालार' ने भी फैंस के दिल पर एक छाप छोड़ दी थी.
फिल्म 'सालार' में प्रभास का धमाकेदार एक्शन देखकर फैंस खुशी से झूम उठे थे.
फिल्म 'सालार' के बाद ऑडियंस काफी बेसब्री से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही है.
प्रभाष के पास 'सालार 2' के अलावा भी कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें बॉलीवुड फिल्म 'कल्कि' का दूसरा पार्ट भी शामिल है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास की फिल्म 'सालार 2' में इस बार कोरियन एक्टर डॉन ली भी दिख सकते हैं.
दरअसल, हाल ही में कोरियन एक्टर और प्रोड्यूसर डॉन ली ने अपने सोशल मीडिया पर प्रभास की फिल्म 'सालार' का एक फोटो शेयर किया है.
कोरियन एक्टर डॉन ली ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रभास की फोटो शेयर करते हुए थम्स अप का एक इमोजी भी लगाया है.
कोरियन एक्टर और प्रोड्यूसर डॉन ली के इस इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते ही, कुछ देर बाद ये स्टोरी इंडियन फैंस में वायरल हो गई.
जिसे देखकर फैंस ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या इस बार 'सालार 2' में डॉन ली भी शामिल हो सकते हैं?
मगर डॉन ली फिल्म 'सालार' के दूसरे पार्ट में प्रभास के साथ दिखेंगे या नहीं, यह फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा.
