21 साल पहले आई इस फिल्म की कॉपी है 'सैयारा'?
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म सैयारा ने 4 दिनों में करीब 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
इसी बीच फिल्म 'सैयारा' को लेकर कहा जा रहा है कि ये कोरियन फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' की कॉपी है.
साल 2004 में आई फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' में एक्ट्रेस में एल्जाइमर की बीमारी का खुलासा होता है.
फिल्म में कपल के बीच एल्जाइमर की वजह से परेशानी शुरू होती है. इसके अलावा लड़की को उसके पहले प्यार से धोखा मिलता है.
फिल्म 'सैयारा' और कोरियन फिल्म 'ए मोमेंट टू रिमेंबर' की कहानी को लेकर लोगों का कहना है कि ये लगभग एक जैसी है.
फिलहाल, कोरियन फिल्म से तुलना पर फिल्म 'सैयारा' के मेकर्स की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है.
