राहा से जलती है रणबीर कपूर की भांजी, वजह जानकर लगेगा झटका
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2024
नीतू कपूर, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर 2022 में एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम उन्होंने 'राहा' रखा था.
नीतू कपूर ने 'बॉलीवुड वाइव्स' शो के दूसरे एपिसोड में कपूर परिवार से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है.
नीतू कपूर ने अपने घर के छोटे बच्चों के बदलते व्यवहार के बारे में बताया है.
नीतू कपूर ने बताया की उनकी बेटी रिद्धिमा की बेटी समारा रणबीर की बेटी राहा से जेलस होती है.
नीतू कपूर ने ये बात अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर को दूसरा बच्चा ना करने के लिए टीज करते हुए कही थी.
वहीं रिद्धिमा कपूर ने हंसते हुए कहा कि उनके पति 'भरत उन्हें जल्द ही छोड़ देंगे'.
रिद्धिमा ने बताया की बेटी समारा के पैदा होने के बाद वो 2 साल तक कहीं बाहर नहीं जा पाए थे.
रिद्धिमा के पति भरत ने कहा की वो दूसरे बच्चे के लिए रेडी हैं मगर उनकी बेटी समारा को दूसरी सिबलिंग नहीं चाहिए.
उन्होंने बताया की समारा के बाद मैंने अपने खुद के भाई के बच्चों को अभी तक गोद में नहीं लिया है .
नीतू ने बताया की रणबीर की बेटी राहा को भी भरत और रिद्धिमा समारा के सामने गोद में नहीं लेते हैं.
रिद्धिमा ने कहा 'हां, वो थोड़ा जेलस फील करती है', वहीं नीतू ने कहा 'तुम भी कुछ कम नहीं थीं'.
नीतू कपूर ने बताया की 'जब रणबीर पैदा हुआ था तब तुम भी उससे जेलस होती थीं'.
