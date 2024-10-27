'पिता की कार्बन कॉपी', संजय दत्त के बेटे शाहरान को देख बोले फैंस
| Oct 27, 2024
संजय दत्त बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर्स में से एक हैं . बॉलीवुड में वो संजू बाबा के नाम से जाने जाते हैं.
संजय दत्त की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा भी कमाती हैं.
संजय दत्त बॉलीवुड के साथ अब साउथ फिल्मों में भी कमाल कर रहे हैं.
संजय दत्त एक एक्टर होने के साथ-साथ फैमिली मैन भी हैं.
संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्या दत्त के दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है.
संजय दत्त की पहली शादी से उनकी एक बड़ी बेटी भी है . जो कभी -कभी उनके साथ नजर आती हैं.
संजय दत्त का बेटा शाहरान दत्त अब बड़ा हो चुका है. हाल ही में उनका 14 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया.
शाहरान दत्त को देखते ही फैंस उनको संजय दत्त की कार्बन कॉपी कहने लगे हैं.
दरअसल, शाहरान दत्त बिल्कुल यंग संजू बाबा की तरह दिखते हैं.
शाहरान दत्त को फुटबॉल का काफी शौक है. वो अल नासर टीम में अंडर 14 में खेलते हैं.
शाहरान दत्त इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 79 हजार फॉलोवर्स भी हैं.
