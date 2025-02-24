समुद्र किनारे ईशा मालवीय ने कराया ऐसा फोटोशूट, फैंस की नहीं हट रहीं निगाहें, बोले- व्यू देखूं या...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 23, 2025
इंटरनेट सेंसेशन ईशा मालवीय बिग बॉस 17 के बाद हर किसी के दिलों पर राज कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक्ट्रेस भी अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय अपने फैंस के लिए निकाल ही लेती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में उन्होंने हाल ही में करवाए नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटोज में एक्ट्रेस की हर एक अदा उनके आशिकों के दिलों पर छूरी चला रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
ईशा मालवीय ने अपनी कुछ लेटेस्टे तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह समुद्र किनारे पोज देती नजर आई.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और अदाओं ने सभी का ध्यान खींच लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेटेस्ट फोटो में एक्ट्रेस येलो और फिरोजी कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Isha Malviya (2)
Source:
Bollywoodlife.com
समुद्र के सीन में ईशा का जलवा देखने लायक था, जो उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके हर एक पोज में एक अलग ही आकर्षण था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में ईशा ने अपनी स्टाइलिश लुक्स से यह साबित कर दिया कि वह हमेशा ट्रेंड में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके फैन्स ने इन तस्वीरों पर जमकर लाइक्स और कमेंट्स की बारिश की है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: IND vs PAK मैच के बीच उर्वशी रौतेला का जन्मदिन, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में...
अगली वेब स्टोरी देखें.