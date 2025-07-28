ईशा मालवीय ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का पारा, ट्रेडिशनल लुक में लगाई आग, देखें दिलकश अंदाज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 27, 2025
टीवी एक्ट्रेस ईशा मालवीय ने एक बार फिर से अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
एक्ट्रेस ने अब अपनी नई ट्रेडिशनल लुक वाली तस्वीरें शेयर की है, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं.
इन फोटो के साथ ईशा ने लिखा, 'हमेशा मुख्य पात्र...' जिसे फैंस ने खूब पसंद किया.
वहीं ट्रेडिशनल ड्रेस में ईशा का देसी अंदाज सोशल मीडिया पर यूजर्स को दीवाना बना रहा है.
बता दें कि 'उडारियां' सीरियल में जैस्मिन का किरदार निभाकर ईश ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई है.
वही पर्दे के साथ ईशा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और अक्सर अपने लुक्स से फैंस को चौंकाती रहती हैं.
Thanks For Reading!
