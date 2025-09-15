ग्लैमरस छोड़ देसी लुक में छाईं ईशा मालवीय, अंदाज की हर तरफ हो रही है चर्चा
Sadhna Mishra
| Sep 15, 2025
अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को घायल करने वाली ईशा मालवीय ने अब देसी लुक से लोगों को घायल कर दिया है.
ईशा ने लेटेस्ट फोटोज शेयर कीं, जिसमें वह रेड ड्रेस में बेहद प्यारी लग रही हैं.
इस नए लुक को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे और उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए.
तस्वीरों के साथ ईशा ने फैंस से मजेदार सवाल पूछा, 'कैसा लगा पति पत्नी और पंगा का एपिसोड?'
बता दें कि, ईशा इन दिनों लियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं.
ईशा के लुक और शो दोनों ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
इस शो को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रहे हैं.
