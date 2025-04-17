जाट' के बाद अब Jaat 2 से गर्दा उड़ाएंगे Sunny deol, फैंस बोले- 'इतिहास...'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 17, 2025

सनी देओल की फिल्म 'जाट' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

यह फिल्म 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.

केवल 7 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 71.25 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर डाली है.

और फिल्म की कमाई अब भी चालू हैं. अब 'जाट' की सफलता के बीच सनी देओल ने फैंस को गुड न्यूज दी है.

दरअसल हाल ही में सनी देओल ने 'जाट 2' का अनाउंसमेंट किया है.

सनी देओल ने 'जाट 2' का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'जाट अब अपने नए मिशन पर.'

सनी देओल की इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 'जाट 2' इतिहास रचेगी.

एक यूजर ने लिखा, 'पहली फिल्म से ही लोगों की इतनी जली पड़ी थी और अब दूसरी आ गई. '

बता दें कि 'जाट 2' को भी गोपिचंद मलिनेनी ही डायरेक्ट करेंगे.

