बॉलीवुड का 'जाट' है काफी अमीर, जानें कितनी नेटवर्थ के मालिक हैं सनी देओल
Shashikant Mishra
| Apr 11, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' सिनेमाघरों में लगी है और लोगों का मनोरंजन कर रही है.
सनी देओल की फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छा कलेक्शन किया है. इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है.
सनी देओल ने साल 1983 में अपना डेब्यू शुरू किया था. उन्होंने 42 साल के करियर में कई करोड़ रुपये की नेटवर्थ बनाई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 67 साल के सनी देओल की कुल नेटवर्थ 120 करोड़ रुपये है.
सनी देओल एक फिल्म के लिए 5-6 करोड़ रुपये लेते हैं. वह प्रोडक्शन हाउस और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी इनकम होती है.
सनी देओल के पास बड़ा बंगला और लग्जरी कार हैं. वह काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं.
सनी देओल की पाइपलाइन में 'रामायण' और 'लाहौर 1947' जैसी फिल्में हैं.
