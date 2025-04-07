सनी देओल की इन 5 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर काटा 'गदर'
Shashikant Mishra
| Apr 07, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'जाट' को लेकर काफी बज बना है.
आइए जानते हैं कि सनी देओल की किन मूवीज ने ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई की थी.
सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने ओपनिंग डे पर 40.10 करोड़ रुपये कमाए थे.
सनी देओल की फिल्म 'यमला पगला दीवाना' ने ओपनिंग डे पर 7.95 करोड़ रुपये कमाए थे.
सनी देओल की फिल्म 'यमला पगला दीवाना 2' ने फर्स्ट डे 7.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
सनी देओल की फिल्म 'घायल वंस अगेन' ने पहले दिन 7.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
सनी देओल की फिल्म 'सिंह साब द ग्रेट' ने पहले दिन 6 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
