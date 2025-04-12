'जाट' के बाद इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर 'गदर' काटेंगे सनी देओल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 12, 2025
सनी देओल फिल्म 'जाट' से सिनेमाघरों में धमाल मचाए हुए हैं. इसे काफी पसंद किया जा रहा है.
फिल्म 'जाट' के बाद सनी देओल के पास कई धांसू मूवीज हैं. वह इन फिल्मों में नजर आएंगे.
सनी देओल फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आने वाले हैं. इसे राजकुमार संतोषी बना रहे हैं.
मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' में एक बार फिर सनी देओल का धमाकेदार अंदाज देखने को मिलेगा.
फिल्म 'बाप' में सनी देओल काम करेंगे. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी हैं.
सनी देओल के पास फिल्म 'रामायण पार्ट 1' भी है. इस फिल्म में वो हनुमान का रोल करेंगे.
सनी देओल को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी पाइपलाइन में 'सूर्या' और 'सफर' नाम की दो फिल्में हैं.
