वीकेंड़ पर हुई Jaat की चांदी, 10वें दिन किया धांसू कलेक्शन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 20, 2025

सनी देओल की फिल्म 'जाट' को रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इस फिल्म की कमाई में गिरावट आने का नाम नहीं ले रही है.

Source: Bollywoodlife.com

गोपीचंद मलिनेनी के निर्देशन में बनी 'जाट' ने 10वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक जाट ने 10वें दिन यानी शनिवार को 3.90 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

और इस हिसाब से अब फिल्म का कलेक्शन 70.9 करोड़ रुपये हो गया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'जाट' फिल्म में सनी देओल एक आर्मी अफसर का रोल निभा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं मूवी में एक्टर रणदीप हुड्डा नेगेटिव रोल में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में सनी देओल का दमदार एक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

'जाट' को फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी 4 रेटिंग दी थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अभिषेक बच्चन से नहीं बल्कि इससे हुई थी ऐश्वर्या राय की पहली शादी, बनारस में जाकर किया था...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.