वीकेंड़ पर हुई Jaat की चांदी, 10वें दिन किया धांसू कलेक्शन
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 20, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' को रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इस फिल्म की कमाई में गिरावट आने का नाम नहीं ले रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
गोपीचंद मलिनेनी के निर्देशन में बनी 'जाट' ने 10वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रदर्शन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक जाट ने 10वें दिन यानी शनिवार को 3.90 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
और इस हिसाब से अब फिल्म का कलेक्शन 70.9 करोड़ रुपये हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 'जाट' फिल्म में सनी देओल एक आर्मी अफसर का रोल निभा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं मूवी में एक्टर रणदीप हुड्डा नेगेटिव रोल में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सनी देओल का दमदार एक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'जाट' को फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी 4 रेटिंग दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अभिषेक बच्चन से नहीं बल्कि इससे हुई थी ऐश्वर्या राय की पहली शादी, बनारस में जाकर किया था...
अगली वेब स्टोरी देखें.