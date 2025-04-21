Kesari 2 को कड़ी टक्कर दे रही Jaat, 11वें दिन की धमाकेदार कमाई
Pratibha Gaur
| Apr 21, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' की रिलीज को 11 दिन पूरे हो चुके हैं.
लेकिन बावजूद इसके सनी देओल की फिल्म की कमाई कम होने का नाम नहीं ले रही है.
बता दें कि 'जाट' के बाद अक्षय कुमार की 'केसरी 2' भी रिलीज हुई है.
लेकिन बावजूद इसके यह फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है.
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 5.09 करोड़ रुपये की कमाई की है.
और इसी के साथ 'जाट' ने अब तक 75.18 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
बता दें कि जाट फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा ने नेगेटिव रोल निभाया है.
तो वहीं सनी देओल आर्मी अफसर का किरदार निभा रहे हैं.
बता दें कि इस फिल्म को गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया है.
