Jaat का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 2 हफ्तों में कमा डाले इतने करोड़
Pratibha Gaur
| Apr 25, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है.
इस फिल्म की रिलीज को 14 दिन पूरे हो चुके हैं.
लेकिन फिल्म की कमाई में बिल्कुल भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है.
फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक 'जाट' ने 14वें दिन 1.38 करोड़ रुपये की कमाई की है.
इस हिसब से 'जाट' अब तक 81.75 करोड़ रुपये का धांसू कलेक्शन कर चुकी है.
बता दें कि 'जाट' फिल्म में सनी देओल एक आर्मी अफसर का रोल निभा रहे हैं.
तो वहीं फिल्म में रणदीप हुड्डा नेगेटिव रोल में हैं.
इस मूवी में सनी देओल जबरदस्त एक्शन से खूब तहलका मचा रहे हैं.
बता दें कि 'जाट' का दूसरा पार्ट भी बॉक्स ऑफिस पर अनाउंस हो चुका है.
