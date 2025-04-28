Jaat का 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका, कर डाला इतना कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Apr 28, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' की रिलीज को 19 दिन पूरे हो चुके हैं.
लेकिन अब भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है.
वहीं 19वें दिन 'जाट' ने धमाकेदार कलेक्शन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जाट' ने 19वें दिन 17 लाख रुपये की कमाई की थी.
और इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 86.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
हालांकि अभी तक यह फिल्म के शुरुआती आंकड़े हैं मूवी का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि सनी देओल फिल्म 'जाट' में एक आर्मी अफसर का रोल निभा रहे हैं.
तो वहीं एक्टर रणदीप हुड्डा फिल्म में नेगेटिव रोल में हैं.
इस फिल्म में एक्टर सनी देओल जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं.
इस मूवी को थिएटरों में दर्शकों ने खूब सीटियां बजाई थीं.
