Jaat का 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका, कर डाला इतना कलेक्शन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 28, 2025

सनी देओल की फिल्म 'जाट' की रिलीज को 19 दिन पूरे हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन अब भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं 19वें दिन 'जाट' ने धमाकेदार कलेक्शन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जाट' ने 19वें दिन 17 लाख रुपये की कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

और इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 86.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि अभी तक यह फिल्म के शुरुआती आंकड़े हैं मूवी का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि सनी देओल फिल्म 'जाट' में एक आर्मी अफसर का रोल निभा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं एक्टर रणदीप हुड्डा फिल्म में नेगेटिव रोल में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में एक्टर सनी देओल जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस मूवी को थिएटरों में दर्शकों ने खूब सीटियां बजाई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Raid 2 Advance Booking: फिल्म को मिलेगी धांसू ओपनिंग, बिके इतने करोड़ के टिकट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.