33वें दिन Jaat का तहलका, सनी देओल की मूवी ने कर डाली इतनी कमाई
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 14, 2025
सनी देओल की फिल्म 'जाट' 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन बावजूद इसके यह मूवी अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिलीज के 33वें दिन भी 'जाट' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'जाट' ने 33वें दिन 1 लाख रुपये की कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
और इस हिसाब से यह मूवी अब तक 89.92 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि जहां 'जाट' में एक्टर सनी देओल एक आर्मी अफसर का रोल निभा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं एक्टर रणदीप हुड्डा नेगेटिव रोल में हैं. इस मूवी में रणदीप गैंगस्टर का रोल निभा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सनी देओल का दमदार एक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि इस मूवी के सेकंड पार्ट की भी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'झनक' में होगी GHKPM की इस वैम्प की एंट्री? सामने आया सच
अगली वेब स्टोरी देखें.