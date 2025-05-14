33वें दिन Jaat का तहलका, सनी देओल की मूवी ने कर डाली इतनी कमाई

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 14, 2025

सनी देओल की फिल्म 'जाट' 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.

लेकिन बावजूद इसके यह मूवी अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है.

रिलीज के 33वें दिन भी 'जाट' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की है.

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'जाट' ने 33वें दिन 1 लाख रुपये की कमाई की है.

और इस हिसाब से यह मूवी अब तक 89.92 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

बता दें कि जहां 'जाट' में एक्टर सनी देओल एक आर्मी अफसर का रोल निभा रहे हैं.

तो वहीं एक्टर रणदीप हुड्डा नेगेटिव रोल में हैं. इस मूवी में रणदीप गैंगस्टर का रोल निभा रही हैं.

इस फिल्म में सनी देओल का दमदार एक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

बता दें कि इस मूवी के सेकंड पार्ट की भी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है.

