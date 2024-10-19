Sunny Deol की एक्स गर्लफ्रेंड ने खोला उनके अफेयर का राज, खूब बटोरी सुर्खियां
| Oct 19, 2024
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं.
सनी देओल ने फिल्म 'गदर 2' के जरिए इंडस्ट्री में वापसी की है.
इन सबके अलावा सनी देओल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं.
सनी देओल का नाम बॉलीवुड की कई हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है.
1984 में सनी देओल ने लंदन की रहने वालीं पूजा देओल से अरेंज मैरिज की थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी के बाद सनी देओल का डिंपल कपाड़िया के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था.
सनी देओल और डिंपल कपाड़िया दोनों ने 11 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था.
सनी की एक्स गर्लफ्रेंड अमृता सिंह ने इशारा करते हुए एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि, 'मुझे लगता है कि उसे(डिंपल) वो लड़का मिल गया है जिसे वो चाहती हैं.
अमृता सिंह ने कहा, 'तो क्या हुआ अगर ये कहीं नहीं जा रहा है, जब आपने पहले से ही एक जिंदगी जी ली हो और आप उस रिश्ते से खुश हैं जो एक स्टेटस पर है.'
