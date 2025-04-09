Jaat तोड़ेगी Gadar 2 का रिकॉर्ड? जानें कितना रहेगा ओपनिंग डे कलेक्शन!

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 09, 2025

सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जाट' कल यानी 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी.

इस फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा खतरनाक विलेन का रोल निभा रहे हैं.

ऐसे में अब सबकी निगाहे इस पर टिकी है कि 'जाट' ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन करेगी?

ट्रेड एनालिस्टों की मानें तो सनी देओल की 'जाट' ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है.

हालांकि सनी देओल की यह मूवी 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब साबित रहेगी.

बता दें कि 'गदर 2' ने ओपनिंग डे पर 40 करोड़ 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया था.

अगर प्रीडिक्शन देखी जाए तो 'जाट' के लिए 'गदर 2' का यह रिकॉर्ड तोड़ पाना बेहद ही मुश्किल है.

बता दें कि जाट मूवी में रेजिना कैसेंड्रा के अलावा राम्या कृष्णन भी मुख्य रोल निभा रही हैं.

फिल्म में जगपति बाबू और विनीत कुमार सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं.

