Valentine Week होगा और भी ज्यादा रोमांटिक, री-रिलीज होने वाली हैं ये फिल्में
Shashikant Mishra
| Feb 05, 2025
वैलेंटाइन वीक में कई रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज री-रिलीज होने वाली है. इस तरह से आने वाला सप्ताह और भी ज्यादा रोमांटिक होने वाला है.
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'बचना ऐ हसीना' 7 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
बॉलीवुड की हिट फिल्म 'बरेली की बर्फी' को 7 फरवरी को सिनेमाघरों में देख पाएंगे.
हर्षवर्धन राणा और मावरा हुसैन की फिल्म 'सनम तेरी कसम' 7 फरवरी को रिलीज होगी.
अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म 'सिलसिला' को 7 फरवरी को सिनेमाघरों में देख सकेंगे.
शाहिद कपूर और करीना कपूर की फिल्म 'जब वी मेट' 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज होने वाली है.
मल्टीस्टारर फिल्म 'चांदनी' को एक बार फिर 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.
