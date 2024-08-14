जैकलीन ने सऊदी में किया धांसू अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेट

Aug 14, 2024

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का अपना अलग ही चार्म है।

अपनी खूबसूरती के साथ-साथ जैकलीन ने अपनी एक्टिंग से भी फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई है।

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का जन्म 11 अगस्त 1985 को हुआ था।

इस साल जैकलीन फर्नांडीज 39 साल की हो गईं हैं।

जैकलीन ने इस बार अपना जन्मदिन सऊदी अरबिया में मनाया है।

जैकलीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने जन्मदिन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

जैकलीन ने अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाया है।

फोटोज देखकर अंदाजा लगया जा सकता है कि जैकलीन काफी खुश हैं।

इस फोटो में जैकलीन का लुक देखते ही बन रहा है।

