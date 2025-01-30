ब्लैक आउटफिट में जैकलीन फर्नांडीज ने ढाया कहर, फैंस बोले- 'सो हॉट एंड...'

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 30, 2025

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज और सेक्सी फिगर इंटरनेट का पारा हाई कर रहा है.

जैकलीन फर्नांडीज की एक-एक फोटो को देखकर फैंस आहें भर रहे हैं.

एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के ओपनिंग सेरेमनी की हैं.

जिसमें जैकलीन ब्लैक बिकनी पहने हॉट पोज देती दिखाई दीं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

जैकलीन की इन फोटोज पर फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे है. कोई उन्हें सेक्सी तो कोई हॉट बता रहा है.

वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की तो हाल ही में जैकलीन को सोनू सूद की फिल्म फतेह में देखा गया था.

