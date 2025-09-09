फैंस के दिलों पर चली जैकलीन फर्नांडिस की अदाएं, थाई स्लिट ड्रेस में गिराई हुस्न की बिजली
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 08, 2025
अपनी बोल्डनेस से तहलका मचाने वाली जैकलीन फर्नांडिस ने एक बार फिर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अब अपनी कुछ लेटेस्ट बोल्ड फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की थाई स्लिट ड्रेस में बेहद ग्लैमरस फोटोज शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में जैकलीन दिलकश और सिजलिंग पोज देते नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका ये लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटो के साथ जैकलीन ने मजेदार कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा, 'शाकाहारी चिकन बर्गर.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, जैकलीन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हाउसफुल 5' में नजर आईं थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाल परी बनीं शमा सिकंदर, बैकलेस ड्रेस में लगाया ग्लैमर का तड़का, तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने
अगली वेब स्टोरी देखें.