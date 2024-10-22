जैकलीन फर्नांडीज के लवर ने लिखी करण जौहर को चिट्ठी, दिया बड़ा ऑफर
| Oct 22, 2024
सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में जबरन वसूली मामले में बंद है.
कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार डायरेक्टर करण जौहर और उनकी कंपनी 'धर्मा' प्रोडक्शन को चिट्ठी लिखी है.
कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि वो करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी 'धर्मा' में 50 से 70 परसेंटेज की पार्टनरशिप करना चाहते है.
सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि 'अगर करण जौहर को उनकी शर्तें मंजूर होंगी तो जल्दी ही इस डील को पक्का कर देगा'.
सुकेश चंद्रशेखर की कंपनी ने लेटर को दिखाते हुए कहा 'उनकी कंपनी करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में एक बड़ा पार्ट खरीदना चाहता है'.
सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि उसको पता चला है कि धर्मा प्रोडक्शन अपनी कंपनी में निवेश के लिए लोगों से मांग कर रहा है'.
सुकेश चंद्रशेखर की कंपनी एलएस होल्डिंग्स इसलिए धर्मा प्रोडक्शन में शुरू से ही योगदान देना चाहता है.
सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि 'मैं एक फिल्म प्रेमी इंसान हूं, सिर्फ निवेश को लेकर ही नहीं बल्कि ये मेरा एक जुनून और भावना हैं'.
सुकेश चंद्रशेखर ने कहा 'मुझे यकीन है आपको ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि ये चिट्टी तिहाड़ जेल से लिखी जा रही है. मगर अच्छी और अदभुत चीजें अलग समय पर ही होती हैं'.
सुकेश चंद्रशेखर ने कहा 'करण जौहर बहुत ही अच्छे इंसान हैं. मेरा परिवार उनकी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन है'.
सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि 'सबसे जरूरी बात ये है, कि मेरी लाइफ का प्यार जैकलीन फर्नांडीज, आपकी की बहुत इज्जत करती है '.
करण जौहर आप जानते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे काम के सिलसिले में जुड़ पा रहा हूं.
