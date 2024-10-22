जैकलीन फर्नांडीज के लवर ने लिखी करण जौहर को चिट्ठी, दिया बड़ा ऑफर

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 22, 2024

सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में जबरन वसूली मामले में बंद है.

Source: Bollywoodlife.com

कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने इस बार डायरेक्टर करण जौहर और उनकी कंपनी 'धर्मा' प्रोडक्शन को चिट्ठी लिखी है.

Source: Bollywoodlife.com

कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि वो करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी 'धर्मा' में 50 से 70 परसेंटेज की पार्टनरशिप करना चाहते है.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि 'अगर करण जौहर को उनकी शर्तें मंजूर होंगी तो जल्दी ही इस डील को पक्का कर देगा'.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर की कंपनी ने लेटर को दिखाते हुए कहा 'उनकी कंपनी करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में एक बड़ा पार्ट खरीदना चाहता है'.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि उसको पता चला है कि धर्मा प्रोडक्शन अपनी कंपनी में निवेश के लिए लोगों से मांग कर रहा है'.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर की कंपनी एलएस होल्डिंग्स इसलिए धर्मा प्रोडक्शन में शुरू से ही योगदान देना चाहता है.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि 'मैं एक फिल्म प्रेमी इंसान हूं, सिर्फ निवेश को लेकर ही नहीं बल्कि ये मेरा एक जुनून और भावना हैं'.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर ने कहा 'मुझे यकीन है आपको ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि ये चिट्टी तिहाड़ जेल से लिखी जा रही है. मगर अच्छी और अदभुत चीजें अलग समय पर ही होती हैं'.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर ने कहा 'करण जौहर बहुत ही अच्छे इंसान हैं. मेरा परिवार उनकी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन है'.

Source: Bollywoodlife.com

सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि 'सबसे जरूरी बात ये है, कि मेरी लाइफ का प्यार जैकलीन फर्नांडीज, आपकी की बहुत इज्जत करती है '.

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर आप जानते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे काम के सिलसिले में जुड़ पा रहा हूं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 60 करोड़ के महल में रहते हैं 'बाहुबली' के Prabhas, 241 करोड़ की संपत्ति पर करते हैं राज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.