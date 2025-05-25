बनारसी साड़ी, बंजारन लुक में कहर ढा रही मोनालिसा, कातिल अदाओं से सोशल मीडिया पर लगाई आग
Sadhna Mishra
| May 25, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा एक बार फिर से डायन के किरदार से लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं.
लेकिन इसके पहले ही एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट फोटोज से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.
मोनालिसा ने अब बनारसी साड़ी में बंजारन लुक से फैंस को अपना दीवाना बना लिया है.
लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस हरे रंग की फुल स्लीव्स ब्लाउज वाली बैंगनी बनारसी साड़ी में कहर ढा रही हैं.
झुमकी और कंगन जैसे ट्रेडिशनल गहनों ने उनके लुक को और भी शाही बना दिया है.
फैंस मोनालिसा की इन वायरल तस्वीरों को देखकर उन्हें 'ट्रेडिशनल क्वीन' कह रहे हैं.
एक्ट्रेस का ये देसी अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है. बता दें कि, एक्ट्रेस की 'जादू तेरी नजर-डायन का मौसम' में एंट्री हो चुकी है.
इस सुपरनैचुरल शो में वह रहस्यमयी और बोल्ड अंदाज में दर्शकों को डराने वाली हैं.
